تفاصيل أول رحلة من إيران إلى مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير السياحة دكتور أحمد عيسى أن مصر سوف تستقبل أولى أفواج الرحلات المباشرة بين من طهران وذلك عبر مطار شرم الشيخ الدولي حيث تقدمت منذ بداية العام الجاري بطلب لتسيير الرحلات بين البلدين، وكان يتم دراسة البرنامج السياحي الخاص بهم، وحجوزات الفنادق ونوعية السياحةة المحددة لهم وفقًا قرارات وزارة السياحة.

وتابعت وزارة السياحة والآثار أن أول الأفواج سيضم 25 سائحًا إيرانيًا وسيقتصر برنامجهم على على السياحة الشاطئية فقط في جنوب سيناء ونوبيع وطابا، وسيكون في استقبالهم وفدًا من مكتب هيئة تنشيط السياحة والطيران.

وكانت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران قد أعلنت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما المقبلة، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل، وخلال الأسبوع الماضي أجرينا خلال زيارة إلى مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال.

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