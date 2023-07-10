رئيسي يؤكد على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين إيران وبنغلاديش بمليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد "منجورول كريم خان شودري" السفير الجديد لجمهورية بنغلاديش الشعبية ان العلاقات بين البلدين المسلمين إيران وبنغلاديش عميقة الجذور ولها تاريخ حضاري وثقافي، معربا عن أمله في أن يزداد مستوى العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم خلال مهمة السفير الجديد في جميع المجالات.

وأشار الرئيس إلى أن المجال التجاري والاقتصادي من المجالات المهمة لتطوير العلاقات بين إيران وبنغلاديش، مشيراً إلى أن المستوى الحالي للتبادلات التجارية بين البلدين غير مقبول على الرغم من القدرات القائمة الجيدة للغاية وشدد على ضرورة استهداف زيادة مستوى المبادلات التجارية بين إيران وبنغلاديش بمليار دولار كخطوة أولى.

كما أشار "منجورول كريم خان شودري"، السفير الجديد لبنغلاديش، إلى الروابط الثقافية والدينية العميقة بين الشعبين الإيراني وبنغلاديش، وأكد على اهتمام حكومته بتعميق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، لا سيما في مجال الاستثمار والتجارة، وأضاف: نجاح السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية يتجلى لنا في تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية.

وقال سفير بنغلاديش الجديد: أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي خلال مهمتي في الجمهورية الإسلامية الايرانية لتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل الشراكة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

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