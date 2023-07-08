السفیر الإیراني لدى دمشق يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع سوریا في مجالي النفط والطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفیر الایراني في دمشق، حسين اكبري، قال الیوم السبت في تصريح للمراسلين علی هامش تفقده معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة المقام بدمشق، ان الشرکات الایرانیه تشارك في المعرض وتستعد للتعاون في سياق تطوير الحقل النفطي داخل سوریا.

كما لفت إلى الاتفاقيات المشتركة التي تربط الجانبين فی الزیارة الأخیرة للرئیس الإیراني "اية الله ابراهيم رئیسي" الاخيرة الی سوریا؛ موکدا علی ضرورة توسيعها لتجاوز تداعيات الحصار الغربي الجائر على البلدين.

وانطلقت أمس الجمعة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة (سيربترو 2023)؛ بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات،

ويهدف هذا المعرض إلى جمع نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينهم من تبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة المحلي والعالمي.

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