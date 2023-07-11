برلماني بحریني يرحب بتعزيز العلاقات الإيرانية السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد صباح السلوم، عضو البرلمان البحريني ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط والاجتماع الثاني لفريق عمل الوثائق الأساسية للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يجري انعقاده في طهران: "الجمعية البرلمانية الآسيوية مهمة".

وتابع: "لقد اجتمعنا اليوم من أجل قضية ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية ...هذا الإجتماع أهم إجتماع لدينا لتحديد خريطة الطريق للجمعية البرلمانية الآسيوية وذلك يتحقق بالإجماع بين الأعضاء".

وردا على سؤال حول العلاقات بين إيران والسعودية، صرح نائب البرلمان البحريني: "إن جميع العلاقات الدبلوماسية يكون في أعلى مستوى، والآن تم افتتاح سفارة إيران في السعودية... نحن كعضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مستعدون للتوصل إلى النقاط المشتركة والإتفاق مع الجميع".

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