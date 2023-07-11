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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:٠٩ م

العمید باکبور: العدو يدرك تماما بأن هزیمة إیران أمر مستحیل

العمید باکبور: العدو يدرك تماما بأن هزیمة إیران أمر مستحیل

صرح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد محمد باكبور إن العدو، بعد حصوله على جزء من المعلومات المتعلقة بقدراتنا الدفاعية والعسكرية، أدرك تماما بأن هزيمة هذه القدرة والقوة بالطرق العسكرية التقليدية امر مستحيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد باكبور خلال خطابه في الملتقى السنوي لقادة القوات البرية في مشهد: "لن نفوت أي فرصة لتحديث وتحسين قدراتنا للمواجهة مع التهديدات الأمنية التي اتخذت أشكالًا جديدة ومعقدة".

وأضاف قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية: "إن العدو، بعد حصوله على جزء من المعلومات المتعلقة بقدراتنا الدفاعية والعسكرية، أدرك تماما بأن هزيمة هذه القدرة والقوة بالطرق العسكرية التقليدية، امر مستحيل".

وأكد: "في الفترة الجديدة من مواجهته مع الجمهورية الإسلامية، قد إتجه العدو نحو الحرب المشتركة، لكن هذا الأسلوب من العداء أيضا فشل بسبب الترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها في العديد من القطاعات".

/انتهى/

رمز الخبر 1934891

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