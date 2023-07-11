العمید باکبور: العدو يدرك تماما بأن هزیمة إیران أمر مستحیل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد باكبور خلال خطابه في الملتقى السنوي لقادة القوات البرية في مشهد: "لن نفوت أي فرصة لتحديث وتحسين قدراتنا للمواجهة مع التهديدات الأمنية التي اتخذت أشكالًا جديدة ومعقدة".

وأضاف قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية: "إن العدو، بعد حصوله على جزء من المعلومات المتعلقة بقدراتنا الدفاعية والعسكرية، أدرك تماما بأن هزيمة هذه القدرة والقوة بالطرق العسكرية التقليدية، امر مستحيل".

وأكد: "في الفترة الجديدة من مواجهته مع الجمهورية الإسلامية، قد إتجه العدو نحو الحرب المشتركة، لكن هذا الأسلوب من العداء أيضا فشل بسبب الترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها في العديد من القطاعات".

/انتهى/