قوات حرس الثورة الاسلامية تحتجز مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن العميد رمضان زيرراهي عن القبض لعصابة تهريب الوقود في الخليج الفارسي في مدينة بوشهر من قبل قوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية .

وذكر أنه تم القبض على سفينة أجنبية تحمل أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على الحدود البحرية لمدينة بوشهر بيقظة قوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية.

وأشار إلى أن هذه السفينة حصلت على دعم عسكري من الولايات المتحدة، وأضاف: مع اليقظة والدقة والسلوك المهني واقتدار مقاتلي مشاة البحرية، هزمت الأعمال غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج الفارسي .

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