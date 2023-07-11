امير عبداللهيان: ايران تسعى لتطوير علاقاتها مع جميع الدول الأفريقية بما فيها كينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني على مكانة دول القارة الأفريقية في السياسة الخارجية للحكومة الايرانية ، مشيراً إلى الطاقات الكثيرة المتاحة في البلدين ، وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول تطوير علاقاتها الخارجية بشكل متعادل ومتوازن وشامل مع الدول الأفريقية بما فيها كينيا.

بدوره أعرب وزير خارجية كينيا في هذه المحادثة الودية عن ارتياحه لجولة الرئيس الإيراني في منطقة شرق إفريقيا التي تكون كينيا محطتها الاولى ، مؤكدا استعداد نيروبي لتوسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية في مختلف المجالات ورحب بتوقيع الوثائق التي تم وضع اللمسات النهائية عليها للتعاون بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على الترتيبات التي تمت ، سيقوم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بجولة في شرق افريقيا تقوده الى كينيا وأوغندا وزيمبابوي .

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