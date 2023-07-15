اللواء باقري: تقارب إيران وباكستان يؤثر على أمن المنطقة والعالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير التقى صباح اليوم على رأس وفد عسكري رفيع المستوى مع اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين على المستوى الإقليمي، قال اللواء محمد باقري: "أتمنى أن تسفر هذه الرحلة عن نتائج قيّمة وأن تصبح أساساً لقرارات فاعلة".

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: تجربتكم في القوات المسلحة لجمهورية باكستان الإسلامية إيجابية ومواتية للغاية، ونحن على يقين من أنه مع النهج الأخوي القائم بين البلدين، فإن مستوى التفاعل بين البلدين سيتحسن بشكل ملحوظ خلال فترة مسؤوليتكم.

وأضاف: إن جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الايرانية دولتان مهمتان للغاية في العالم الإسلامي ومنطقة غرب آسيا، ولديهما علاقات ودية طويلة الأمد، كما أن لديهما العديد من القواسم الدينية والثقافية والاجتماعية المشتركة، والتي يمكن أن تكون أساساً لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى تهديدات العالم المتغطرس ضد البلدين، قال اللواء باقري: مما لا شك فيه أن التهديدات المشتركة بين البلدين قد أثرت عليهما، وبالتأكيد سيكون للتقارب الوثيق بين البلدين آثار مهمة على أمن البلدين في المنطقة والعالم الإسلامي.

وفي إشارة إلى التدنيس الشنيع للقرآن في السويد، قال رئيس أركان القوات المسلحة: إن العالم الإسلامي اليوم يواجه العديد من المشاكل والتهديدات من الغطرسة العالمية. تظهر الأحداث في سوريا والعراق واليمن وغيرها أن العدو قد طغى على أمن المنطقة من خلال خلق الإرهابيين وتعزيزهم. ومن ناحية أخرى، يجب أن نساعد بعضنا البعض لخلق أمن مستقر للبلدين.

وذكر أن أمريكا اليوم أصبحت أضعف مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية، وأضاف: العمليات العالمية تشير إلى تراجع قوة أمريكا والعالم الغربي، وقطب القوة العالمية يتجه نحو آسيا والشرق، ومستقبل العالم مختلف بالتأكيد عما كان عليه من قبل.

كما وصف اللواء باقري أفعال العالم المتغطرس بأنها أفعال تدل على ضعف ويأسهم.

وأشار إلى ضرورة توفير الأمن الإقليمي من قبل دول المنطقة، وناقش القضايا الدفاعية والعسكرية والأمنية الثنائية، وأكد كذلك على تحويل الحدود المشتركة بين البلدين إلى حدود اقتصادية كأولوية أولى للبلدين.

كما أكد اللواء باقري على توفير الأمن المستقر في المناطق الحدودية بين البلدين وخلق آليات لتطوير التعاون في هذا المجال.

و في النهاية أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عن تعازيه لقائد الجيش الباكستاني في كارثة السيول التي اجتاحت باكستان والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في هذا البلد.

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