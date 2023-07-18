اللواء باقري: لقد حققنا ردعاً مستقراً وفعالاً / نراقب الأعداء باستمرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري صباح اليوم على هامش زيارته لواء الإمام الزمان (عج) في شبستر، يعد لواء الامام الزمان (عج) من الألوية العليا والناجحة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من حيث القدرة المدرعة والميكانيكية والتنقل والكفاءة.

وأضاف اللواء باقري: "النتيجة التي أعطاها مقيمونا لهذا اللواء كانت ممتازة، ولواء الإمام زمان (ع) هو لواء ناجح وجاهز للغاية وله خبرة كبيرة". إلى جانب هذا اللواء، هناك وحدات مدفعية، ووحدات اتصالات، ووحدات مشاة، بالإضافة إلى مسعفين قتاليين ووحدات أخرى من قاعدة عاشوراء الشمالية الغربية للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، والحمد لله، كلها على استعداد للدفاع عن البلاد.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: نشكر الله أن القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية تتقدم يوما بعد يوم، وهي في ذروة الاستعداد ولديها تجارب ناجحة في مجال تسليم المهام في الشمال الغربي والجنوب الشرقي والحدود الأخرى من البلاد، كما تعد هذه القوة من بين الأفضل في منطقة غرب آسيا من حيث المعرفة والمهارات والمعدات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان العدو يمكن أن يفكر حتى في غزو بلادنا، قال: لقد مرت عدة سنوات منذ أن توقف العدو عن الحديث عن الخيار العسكري. وفي الحرب البرية على وجه الخصوص، فإن تلخيص الغطرسة العالمية وأمريكا المجرمة والكيان الصهيوني وأعداء آخرين للجمهورية الإسلامية هو أن المعركة البرية مع الجمهورية الإسلامية ليس لها أي أثر أو نتيجة سوى الهزيمة والضرر. لذلك، فقد أعادوا النظر بالكامل في هذا الصدد.

وفي النهاية قال اللواء باقري: لقد وصلنا إلى ردع مستقر وفعال، نراقبه ونهتم به باستمرار. كما أننا نراقب الأعداء ونحاول تعويض أي قصور في مجال الدفاع عن البلاد.

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