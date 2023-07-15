درجة الحرارة في 6 مدن ايرانية تتجاوز عتبة الـ 50 درجة مئوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بناءً على بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، فقد بلغت درجة حرارة الجو العظمى في 6 مدن بالدولة إلى أكثر من 50 درجة خلال الـ24 الماضية، وسجل بذلك أكثر أيام الصيف حرارة.

ووفقا لهذا التقرير، انها كانت مدينة "دهلران" في محافظة إيلام(غرب ايران) أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدينة إلى 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة "أوميدية" بدرجة حرارة 51.2، و"الأهواز" بدرجة حرارة 50.8 ، ومدينة "شوش" بدرجة حرارة 50.4، ومدينة "أغاجاري" بدرجة حرارة 50.3 و"رامهرمز" بدرجة حرارة 50.2 مئوية.

جدير بالذكر انه منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الآن وصلت درجة الحرارة في بعض محطات الأرصاد الجوية بالدولة إلى أكثر من 50 درجة لعشرين مرة . وأعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان أن درجة الحرارة العظمى في بعض مناطق المقاطعة ستصل اليوم إلى 50 درجة مئوية.

هذا وأعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية بإيلام أن موجة الحر ستستمر حتى يوم الأحد في هذه المحافظة.

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