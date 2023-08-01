تعطيل الدوام في إيران ليومي الأربعاء والخميس بسبب موجة الحر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن موافقة الحكومة على تعطيل الدوام في عموم البلاد ليومي الأربعاء والخميس بسبب موجة الحر.

وكتب بهادري جهرمي في صفحته: "انه نظرا لإرتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ومن أجل حماية صحة المواطنين، وافقت الحكومة على اقتراح وزارة الصحة بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس في جميع أنحاء البلاد".

هذا ويواجه العالم في صيف هذا العام موجة حر غير مسبوق أدت إلى الخلل في الروتين اليومي للناس وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر وتبعا لذلك اقترح وزير الصحة الإيراني إلى الحكومة تعطيل الدوام في الإيام الأخيرة للأسبوع حرصا على حماية المواطنين من الخطر.

/انتهى/