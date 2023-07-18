تظاهرات في عدة مناطق من كيان الاحتلال رفضاً للتعديلات القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة 12 العبرية: بدأت عدة تظاهرات في جميع أنحاء كيان الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ضد "التعديلات القضائية" المقدمة من حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة العبرية، أنه تخلل التظاهرات قطع لبعض الطرقات في المناطق الساحلية من الكيان.

وتأتي هذه التظاهرات رفضاُ لنية رئيس حكومة نتنياهو المُضي قدماً في التعديلات القضائية، التي بحسب المعارضة تهدف؛ "لإضعاف جهاز القضاء" في "إسرائيل".

وتشمل خطط حركات الاحتجاج، إغلاق طرقات رئيسية، وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سيبدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق، وبضمنها السريعة، ومن هناك سينتقلون إلى أرصفة محطات القطار، وفي المساء سيكون التركيز في "كابلان" في "تل أبيب"، ومراكز احتجاج أخرى في أنحاء "إسرائيل".

كما سيحاول المحتجّون العاملون في ما يُسمى بالـ"هاي تك"، تعطيل نشاط مواقع إنترنت، وتطبيقات.

وعند نحو الساعة السابعة صباحًا، ستنطلق تظاهرة من ساحة "بيما" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، في مسيرة في المدينة، وبعد نحو ساعة، من المتوقع أن يحاول المتظاهرون قطع طريق رقم 531، بالقرب من "كفار سابا"، و"رعنانا" في الداخل اامحتل.

وعند الساعة التاسعة والنصف، ستكون هناك مظاهرات في دور رعاية المسنين، والمساكن المحمية، إلى جانب مظاهرة أمام مبنى "الهستدروت في تل أبيب"، بهدف الضغط على رئيسها، أرنون بار ديفيد، للإعلان عن إضراب، احتجاجا على إضعاف القضاء.

وخلال المرحلة التالية من احتجاجات اليوم الثلاثاء، ستنظَّم مظاهرات أمام المحاكم الدينية لليهود، والتجمع في "كابلان"، مركز الاحتجاج الأسبوعي الرئيسي.

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة مماثلة، الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.

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