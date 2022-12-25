احتجاجات مبكرة ضد نتنياهو وحكومته

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال الموقع الإلكتروني "واللا"، إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزاب يمينية متطرفة".

وأوضح "واللا" أن "المظاهرة الاحتجاجية قادها وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعالون، برفقة العميد رون كاتري، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي وآخرون من العسكريين السابقين والمدنيين في البلاد".

وتأتي هذه التظاهرة، استمراراً لتظاهرة كبيرة جرت الأسبوع الماضي في "تل أبيب"، وأخرى أيضاً أمام "الكنيست" قبل أيام، احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي في حينها، إنّ "المئات من الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها نتنياهو مجرم".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الجنرال يعالون قوله إن "حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد إسرائيل عن الطريق الصحيح"، مطالباً بالخروج والتظاهر ضدها (حكومة نتنياهو).

يذكر أن يعالون صرّح في وقت سابق، بأنّ "إسرائيل تواجه انقلاباً، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في إسرائيل".

يشار إلى أن نتنياهو أعلن، الأربعاء الماضي، أنّه "نجح" في تأليف حكومة جديدة، إلا أنه لم يعلن بعد التشكيلة النهائية لحكومته.

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