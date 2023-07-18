حصد الرياضيين الايرانيين 16 حصة أولمبية في بطولة العالم للألعاب البارالمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد الرياضيون الايرانيون 12 ميدالية ملونة و 16 حصة أولمبية في بطولة العالم للألعاب البارالمبية في باريس.

واختتمت بطولة العالم للألعاب البارالمبية امس الإثنين ۱۷يوليو في فرنسا وفاز منتخب بلادنا بـ 16 حصة بارالمبية و12 ميدالية ملونة (4 ذهبية و 6 فضية و 2برونزيتين).

وشارك في هذه البطولة 1206 رياضيين من 103 دولة وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسابق.

وشارك 1،365 رياضيًا من 117 دولة في ألعاب الإمارات 2019. في عام 2019 ، شارك ممثلو إيران في المسابقة العالمية بـ17 رياضيًا وكانت نتيجة جهودهم ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضية وأربع ميداليات برونزية.

و فاز ممثلو بلادنا بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضية واثنتين برونزيتين في باريس كما تمكن المتسابقون المكفوفون من الفوز بميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية.

وفي بطولة العالم 2023 في باريس ، تصدرت الصين جدول توزيع الميداليات بـ 16 ميدالية ذهبية و 16 فضية و 13 برونزية.

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