كاظمي قمي: إزالة عقبات ومشاكل الاستثمار والتجارة بين إيران وأفغانستان من أولويات الحكومة

قال الممثل الخاص للرئيس الايراني في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي" : إن إزالة العقبات والمشاكل من مسار الاستثمارات والتجارة بهدف توسیع العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان، هي من أولويات الحكومة الحالية في جمهورية ايران الاسلامية.

وكتب "كاظمي قمي" عبر تویتر اليوم الثلاثاء : ان التفاعلات والاتصالات الثنائية تتحقق في ظل تأمين مصالح الطرفين؛ وتعد إزالة عقبات ومشاكل الاستثمار والتجارة، التي تتم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان، من أولويات برنامج الحكومة الايرانية اليوم.

كما أشار الدبلوماسي الايراني الرفيع، إلى ان تنظيم صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى أفغانستان، وتسهيل عملية إصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال، وتفعيل خط خواف-هرات السككي، وتشكيل لجنة تعنى بتسهيل وإزالة العوائق من مسار الإنتاج والاستثمار بين البلدين، هي من البرامج الاخرى المتبعة في ايران.

وأكد ممثل رئيس الجمهورية الاسلامية الخاص بشؤون أفغانستان، أن "توفير الدعم لمستثمري البلدين بهدف تعزيز التجارة الإيرانية الأفغانية، وتشكيل "ائتلاف تجاري" تعديني، يأتي ضمن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في هذا الخصوص.

/انتهى/