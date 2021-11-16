الملا برادر يعبر عن تقديره لاستضافة ايران للاجئين الافغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبعوث ايران الخاص بشؤون افغانستان، حسن كاظمي قمي، التقى اليوم الثلاثاء بالنائب الاول لرئيس وزراء طالبان المؤقت، الملا عبد الغني برادر، في كابول وبحثا القضايا الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات.

وكتب انعم الله سمنغاني، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة، على تويتر: "جرى خلال الاجتماع بحث توسيع العلاقات بين البلدين وتشكيل لجان تعاون مشتركة في مختلف المجالات".

وافاد مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء في حركة طالبان، ان الملا برادر اكد ان الاجتماع فرصة مهمة لافغانستان، وعبر عن تقديره لاستضافة ايران للاجئين، مشدداً على الحاجة إلى اقامة علاقات جيدة بين البلدين الجارين.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا السياسية والتعليمية والاقتصادية والمالية والمياه والطاقة والرفاهية العامة وشؤون اللاجئين واستئناف جميع المشاريع التي هي قيد الانشاء.

ومن جهته اشار المبعوث الايراني الخاص بشؤون افغانستان على علاقة ايران وافغانستان العريقة والراسخة، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تترك الشعب الافغاني بمفرده تحت اي ظرف من الظروف./انتهى/