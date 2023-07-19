اوكرانيا تعلن عن تفعيل نظام الدفاع الجوي في كييف وسماع اصوات الانفجارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو عبر قناته في موقع تلغرام: "تُسمع أصوات الانفجارات في كييف. تم تفعيل نظام الدفاع الجوي. ويعمل حاليًا أيضًا في المنطقة".

وقد أكد رئيس إدارة الجيش لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، المعلومات حول عمل نظام الدفاع الجوي في المنطقة.

ونقلت قناة تلغرام التابعة للجهاز عن بوبكو، قوله: "في المنطقة... تم تفعيل نظام الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

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