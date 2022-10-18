إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.

وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية .

ومساء الاثنين، أعلنت سلطات كييف ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.

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