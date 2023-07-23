انطلاق المعرض الدولي السادس للورق والكرتون والسليلوز والآلات ذات الصلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق اليوم الأحد المعرض الدولي السادس لمنتجات الورق والكرتون والسليلوز والآلات ذات الصلة بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والأجنبية من إيران وخاصة الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة وممثلين من الصين والهند وإندونيسيا في موقع المعرض الدولي في طهران.

ويقام هذا المعرض بدعم من وزارة صناعة التعدين والتجارة والجمعيات والتعاونيات ذات الصلة في ثلاثة مجالات رئيسية (الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي والتصدير والتسويق والآلات والصناعات والمعدات).

في هذا المعرض، الذي يُظهر نموًا بنسبة 100٪ مقارنة بالفترة السابقة، اجتمعت الشركات المحلية والأجنبية و وحدات الإنتاج وأثناء عرضها لأحدث التقنيات في هذا المجال، فإنها تتبادل المعلومات وتستكشف التعاون المشترك.

كما تم تخصيص قسم خاص للشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة حتى تتمكن هذه الشركات من عرض أحدث خدماتها وأنشطتها المبتكرة للجمهور.

ويتم إنتاج أكثر من مليون و 600 ألف طن من الورق سنويًا في البلاد وهو ما يزيد بنسبة 40٪ عن المتطلبات المحلية ويتم تصدير الباقي إلى دول مختلفة بما في ذلك أوروبا وآسيا ودول الخليج الفارسي.

ويعمل حاليا 120 مصنعا في مجال إنتاج الورق في الدولة، والتي لا تواجه أي مشكلة خاصة باستثناء توريد المواد الخام (نفايات الكرتون والورق).

ويقترب الاستهلاك السنوي من الورق والكرتون في إيران من مليون و 900 ألف طن وحجم الاستيراد حوالي مليون و 200 ألف طن.

وفقًا لهذا التقرير، تبلغ الحاجة السنوية للبلاد من ورق التغليف 850 الف طن، بينما يتم إنتاج مليون و 600 الف طن من هذا الورق سنويًا ويتم تصدير فائضها إلى دول مختلفة بما في ذلك أوروبا وآسيا ودول الخليج الفارسي.

وفي مجال ورق الكتابة، يبلغ الطلب السنوي للبلاد حوالي 250 ألف طن ، ينتج منها حوالي 50 ألف طن محليًا و القدرة التي تم إنشاؤها أقل من المتطلبات المحلية وتبلغ حوالي 180 ألف طن. كما أن الاستهلاك السنوي من الكتب الورقية يبلغ 40 ألف طن.

وبحسب هذا التقرير، يتم استهلاك 120 ألف طن من الورق الصحي سنويًا في الدولة ، لكن الإنتاج في هذا المجال يزيد عن 200 ألف طن.

وتبلغ كمية إنتاج الكرتون في الدولة 250 ألف طن وكمية الاستهلاك 110 آلاف طن يصدر منها حوالي 100 ألف طن. كما يبلغ الإنتاج السنوي من الأنسجة 175 ألف طن واستهلاكها 160 ألف طن.

وفقًا للخبراء، يبلغ نصيب الفرد من استهلاك الورق في بلدنا الآن 22 كجم ، وفي أوروبا 55 كجم وفي أمريكا 160 كجم.

المعرض الدولي السادس للورق والكرتون ومنتجات السليلوز والآلات ذات الصلة جاهز للزيارة من قبل المهتمين من اليوم حتى 26 تموز/یولیو كل يوم من الساعة 8 صباحًا لغایة 3 مساءً في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.

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