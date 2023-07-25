مسؤول صيني یؤكد على استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غانغ خلال اجتماعه مع امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، محمد باقر ذوالقدر، اليوم الثلاثاء: "ان البلدين يؤكدان على تطوير وتعزيز العلاقات بينهما وان بكين مستعدة لتطوير علاقاتها التجارية مع ايران وترحب بانضمام ايران رسميا لمنظمة شنغهاي وحضور ايران في منظمة بريكس والحوار والعلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الجارة والشعوب الآسيوية".

من جانبه أشار امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران الى وثيقة التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين للاعوام الـ 25 القادمة قائلا ان البلدين هما الان في افضل مستوى للعلاقات والمبادلات بينهما.

واعتبر ذوالقدر زيارة المسؤول الصيني الى طهران، وكذلك الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني الى طهران ، بأنها مؤثرة جدا في تطوير العلاقات بين الجانبين ، وشدد على الدور الايراني المؤثر في مشروع "حزام وطريق" ومبادرة التنمية العالمية التي اطلقتها الصين.

واكد ذوالقدر ايضا على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الفساد والفقر والتصدي للاحادية الاميركية وطرق اجهاض الحظر قائلا ان الجانب الايراني يؤكد على ضرورة وضع هذه القضايا على جدول الاعمال المشتركة للبلدين.

/انتهى/