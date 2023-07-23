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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:٠٢ م

198 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

198 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطين، اليوم الأحد، المسجد الاقصى المبارك، بحراسة قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفذ 198 متطرفا من المستوطنين والطلبة اليهود اقتحاماتهم للأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وادى المستوطنون صلواتهم خلال اقتحام الأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1935237

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