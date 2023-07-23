198 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفذ 198 متطرفا من المستوطنين والطلبة اليهود اقتحاماتهم للأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وادى المستوطنون صلواتهم خلال اقتحام الأقصى.

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