الرئيس الإيراني يهنئ فوز منتخب البلاد ببطولة آسيا للکرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الايراني في رسالة التهنئة التي وجهها مساء السبت، ان هذا التتويج والحصول على اذن المشاركة في المنافسات العالمية، قد أسعد الشعب الايراني المحب للرياضة، كما ثمن السيد رئيسي جهود كافة المدربين واللاعبين والمعنيين، داعيا بدوام النجاح لهم.

هذا وقد احرز المنتخب الايراني للكرة الطائرة تحت سن 16 عاما (الاشبال)، بجدارة، بطولة اسيا التي استضافتها اوزبكستان.

وفي نهائي هذه البطولة، خاض المنتخب الايراني المنافسة امام غريمه الاوزبكي المستضيف، وقد فاز عليه 3-1، لينتزع لقب اشبال اسيا للكرة الطائرة، وذلك لاول مرة في تاريخه.

ومن اجل الحصول على لقب البطولة، تمكن منتخب اشبال ايران، ان يزيح منافسيه في 7 مباريات متتالية دون ان يسجل اي خسارة.

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