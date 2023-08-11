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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٢٩ ص

المنتخب الإيراني يتأهل إلى النهائي في بطولة كرة الطائرة الناشئين

المنتخب الإيراني يتأهل إلى النهائي في بطولة كرة الطائرة الناشئين

تأهل المنتخب الإيراني إلى الدور النهائي لبطولة الكرة الطائرة للناشئين بعد فوزه على كوريا الجنوبية في النصف النهائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت المباراة بين المنتخب الإيراني والكوري الجنوبي للكرة الطائرة للناشئين، فجر اليوم الجمعة (بتوقيت طهران ) في مدينة سان خوان بالارجنتين، حيث تمكن المنتخب الايراني من الفوز على منافسه الكوري بنتيجة 3-1 (18-25 ، 25-21 ، 25-20 و25-16)، وتحقيق انتصاره السادس على التوالي.

وستواجه ايران في نهائي الدورة الـ 18 لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين، فرنسا التي على تغلبت على اميركا بنتيجة 3-صفر (25-10 ، 25-17 و 25-12)، وستقام المباراة النهائية فجر يوم السبت (بتوقيت طهران).

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على كوريا الجنوبية وبورتوريكو وكولومبيا ونيجيريا ، وعلى صربيا في الدور الثمن النهائي ، وعلى بلجيكا في الدور ربع النهائي.

وتشارك ايران للمرة الرابعة عشرة في بطولة العالم للناشئين، وصعدت الى منصة التتويج 6 مرات آخرها في العام 2017 في البحرين.

وفازت ايران بلقب بطولة العالم في عام 2007 ، ومركز الوصافة في عامي 2001 و2009 ، وحازت على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في اعوام 2003 و2015 و2021.

/انتهى/

رمز الخبر 1935808

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