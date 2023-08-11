المنتخب الإيراني يتأهل إلى النهائي في بطولة كرة الطائرة الناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت المباراة بين المنتخب الإيراني والكوري الجنوبي للكرة الطائرة للناشئين، فجر اليوم الجمعة (بتوقيت طهران ) في مدينة سان خوان بالارجنتين، حيث تمكن المنتخب الايراني من الفوز على منافسه الكوري بنتيجة 3-1 (18-25 ، 25-21 ، 25-20 و25-16)، وتحقيق انتصاره السادس على التوالي.

وستواجه ايران في نهائي الدورة الـ 18 لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين، فرنسا التي على تغلبت على اميركا بنتيجة 3-صفر (25-10 ، 25-17 و 25-12)، وستقام المباراة النهائية فجر يوم السبت (بتوقيت طهران).

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على كوريا الجنوبية وبورتوريكو وكولومبيا ونيجيريا ، وعلى صربيا في الدور الثمن النهائي ، وعلى بلجيكا في الدور ربع النهائي.



وتشارك ايران للمرة الرابعة عشرة في بطولة العالم للناشئين، وصعدت الى منصة التتويج 6 مرات آخرها في العام 2017 في البحرين.



وفازت ايران بلقب بطولة العالم في عام 2007 ، ومركز الوصافة في عامي 2001 و2009 ، وحازت على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في اعوام 2003 و2015 و2021.

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