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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٠ ص

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بواسطة 25 مسيرة أوكرانية على القرم فجر اليوم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بواسطة 25 مسيرة أوكرانية على القرم فجر اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 25 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم".

وأوضح البيان أنه "تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية بنيران أنظمة الدفاع الجوي"، بينما تم تعطيل 9 مسيرات أوكرانية أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، دون أن تصل إلى الهدف، فتحطمت في البحر الأسود قرب رأس تارخانكوت" في غرب شبه الجزيرة.

وأكد البيان أن "الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت الاثنين الماضي عن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام 17 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

/انتهى/

رمز الخبر 1935418

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