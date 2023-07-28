الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة على أهداف في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكّدت الوزارة في بيان أنّه جرى "إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في موسكو، فيما دُمّرت الطائرة بواسطة منظومة الدفاع الجوي للبلاد".

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في 24 تموز/يوليو الجاري اعتراض قوات الدفاع الروسية طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو، مؤكّداً أنّ الهجوم لم يحدث أي دمار أو إصابات.

وفي بداية تموز/يوليو، جرى إسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (وقعت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أفاد حاكم موسكو أندري فوروبيوف بإسقاط مسيرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط المدينة من دون تسجيل ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بشن "هجوم إرهابي" بالمسيرات على موسكو، مشيرةً إلى أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة دُمرت جميعها.

كذلك، تعرّضت موسكو مطلع أيار/مايو الماضي لهجوم، إذ أعلنت الرئاسة الروسية تعرّض مقر الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

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