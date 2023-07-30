بأشد العبارات...إيران تدين العمل الإرهابي في إقليم باجور الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، تقدم بتعازي إيران حكومةً وشعباً لباكستان حكومةً وشعباً بعد الهجوم الإرهابي على تجمع جمعية علماء الإسلام، في باجور الباكستانية.

وأدان المتحدث باسم الخارجية بأشد العبارات، هذا الهجوم الإرهابي الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى من المواطنين الباكستانيين العُزّل.

وأضاف كنعاني، ان الإرهاب اليوم أحزن مرة أخرى العديد من العائلات في دولة باكستان الجارة والشقيقة، مضيفًا: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب الجلل، وتعرب عن تعاطفها مع أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتدعوا الله بالشفاء العاجل للجرحى.

وارتقى ما لا يقل عن 40 شخصاً، وأصيب عشرات بجروح، اثر انفجار اليوم (الأحد) في شمال شرقي باكستان، خلال تجمع لجمعية علماء الإسلام، كما ذكرت الشرطة الباكستانية.

وأعلن مسؤولون باكستانيون أن قنبلة انفجرت فى تجمع لحزب سياسي إسلامي في شمال غربى باكستان ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

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