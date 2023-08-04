وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني يزور باكستان للمشاركة في اجتماع دي -8 للسياحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل ضرغامي إلى مطار إسلام آباد الدولي صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) للمشاركة في مؤتمر السياحة لمجموعة الدول الثماني ولقاء المسؤولين الباكستانيين، وكان في استقباله مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون السياحة عون تشودري والمستشار الثقافي للسفارة الايرانية احسان خزاعي والمستشار الصحفي للسفارة احسان خزاعي.

ومن المقرر أن يشارك ضرغامي غدا السبت في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية ويلتقي بعض المسؤولين الباكستانيين، بمن فيهم رئيس البلاد.

كما سيجري وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني مشاورات مع المسؤولين الباكستانيين تتناول توسيع التعاون الثنائي مع باكستان في مجال السياحة وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الجارين.

من المفترض أن يناقش المؤتمر الثالث للسياحة، التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للسياحة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية من 2020 إلى 2023 ، وتقرير الدول الأعضاء عن تطوير صناعة السفر والسياحة، وشرح فرص الاستثمار في سوق السياحة في باكستان والتصويت على بيان اسلام اباد حول التعاون السياحي.

/انتهى/