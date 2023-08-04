أمير عبداللهيان يزور ضريح الزعيم الباكستاني "محمد علي جناح" لدى وصوله الى كراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حسين أميرعبدالهيان، اليوم الجمعة إلى كراتشي وكان في استقباله بمطار جناح المسؤولون المحليون في حكومة ولاية السند.

وتعتبر كراتشي هي المركز المالي والتجاري وأكبر ميناء في هذا البلد.

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