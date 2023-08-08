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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٤٣ ص

إصابة عشرات الفلسطينيين اثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين اثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

أُصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين  بالرصاص والاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما اصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من 5 افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

ويشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1935712

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