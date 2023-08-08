حماس: تفجير منازل المقاومين سياسة فاشلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها باركت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، سواعد المقاومين الأبطال وأبناء الشعب الفلسطيني الأبي الذين تصدوا لاقتحام نابلس واشادت بالحملات الشعبية المستمرة لرفض سياسة هدم المنازل ومواجهتها بكل الوسائل.

وأكد: تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، وآخرها منزل الشهيد القسامي المجاهد عبد الفتاح خروشة فجر اليوم في مخيم عسكر بنابلس، سياسة فاشلة في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة، وأن أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يعرفون طريقهم للرد على هذه الجريمة.

وشددت الحركة على أن هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات، وردعاً للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وبيّنت الحركة أنّ شعبنا وفصائله الحية، سيبقون سندًا لأهلنا الصامدين الذين يستهدفهم العدو بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، وسيواصل هذا الشعب المجاهد، مقاومته حتى استرداد حقوقنا الكاملة مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات.

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