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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٣٠ م

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني في طهران، احتجاجا على منشوراته على مواقع التواصل التدخلية بالشؤون الداخلية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء السفير البريطاني في طهران ، سيمون شيركليف ، مساء اليوم الأربعاء، من قبل المدير العام لدائرة غرب اوروبا لدى وزارة الخارجية، وذلك على خلفية نشره لمحتوى تدخلي في الشأن الإيراني على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع يوم الصحفي.

وفي هذا الاستدعاء ، تم إبلاغه السفير البريطاني احتجاج ايران القوي على التصرفات الخارجة عن الضوابط والاعراف الدبلوماسية، التي يقوم بها.

وشدد المدير العام لدائرة غرب اوروبا لدى وزارة الخارجية على أن : اللامبالاة وعدم المسؤولية والخروج من الأعراف الدبلوماسية هي أمثلة واضحة على التدخل في الشؤون الداخلية وهذا الأمر غير مقبول اطلاقاً.

كما أشار المدير العام لدائرة غرب اوروبا لدى وزارة الخارجية إلى الأعمال التخريبية لبعض وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة حرية التعبير وقال: إن بريطانيا، بسجلها الذي لا يمكن الدفاع عنه تجاه الشعب الإيراني، ليست في موقف يمكنها من تقديم وجهات النظر حول الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المدير العام لدائرة غرب اوروبا لدى وزارة الخارجية: هنا الجمهورية الإسلامية ولن نسمح لاحد بالتطاول على السيادة الإيرانية بأفعاله التعسفية.

وردا على ذلك، أكد السفير البريطاني إرادة بلاده في الحفاظ على علاقات محترمة مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1935779

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