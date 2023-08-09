اليمن: قواتنا الساحلية مستعد لردع القوات الأمريكية حال اقترابها من المياه الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء القادري في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الساحلي تراقب القوة الأمريكية منذ دخولها إلى قناة السويس، ولن تسمح لها بالاقتراب من مياهنا الإقليمية.

وأشار إلى أن التواجد العسكري للقوات الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر وباب المندب استفزازي، ولدى البحرية اليمنية من القدرات والمفاجآت ما يردع العدو.

وأوضح أن البحرية اليمنية عملت خلال الهدنة وخفض التصعيد على بناء وتطوير قدراتها بشكل غير مسبوق، واعدت المفاجآت للعدو.

وأكد اللواء القادري أن قوات الدفاع الساحلي ستظل على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان على اليمن، وأنها لن تسمح لأحد بانتهاك المياه الإقليمية اليمنية.

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