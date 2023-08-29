صنعاء تحذر من التواجد الأمريكي في البحر الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حذرت صنعاء من عسكرة أمريكا للبحر الأحمر، إذ رأت أنّ رفع مستوى التوتر يهدّد الاستقرار في المنطقة، ويشكل خطرًا على الممر الملاحي الأهم في العالم.

وفي السياق، رأى نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أنّ: "الحرب العدوانيّة لم تنته بعد على اليمن، ووصول قوات أمريكية في هذا التوقيت الحساس لا يخدم المنطقة ولا السلام"، مؤكدًا أنّ سلامة الملاحة البحرية تحتاج إلى ابتعاد تام عن الاستفزازات.

وكان العزي قد أشار، في وقت سابق من مطلع الشهر الجاري، إلى أنّ: "اليمن في حال حرب مع أمريكا، ومن المهم ألا يخطئ أحد الحسابات، وإنذارتنا للطرف الأمريكي مُنطلقة من الحرص على سلامة الملاحة في البحر الأحمر".

من جانبه، أكد وزير النقل عبد الوهاب الدرة أنّ: "القوات الأمريكية أتت إلى البحر الأحمر بعد مرحلة من الفشل، والاقتناع بأنّ الجهود التي بُذلت عن طريق أدوات أمريكا في المنطقة، والممثلة بالسعودية والإمارات، وصلت إلى طريق مسدود".

من جهته، قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري إنّه: "عندما أنذرنا السعودية والإمارات بأنّنا سنستخدم القوة، ذهبوا لجلب أمريكا إلى البحر الأحمر لتحميهم خوفًا من القوات المسلحة اليمنية؛. مؤكدًا على أن:ّ "الدور الأمريكي هو دور يتمخض عن مخاطر كبيرة جدًا، يبحثون أولاً السيطرة على ثروات اليمن وعلى باب المندب وإعادة تموضعهم في العالم".

بدوره، أشار اللواء الركن محمد القادري قائد لواء الدفاع الساحلي إلى أنّ القوات البحرية تُراقب التحركات الأمريكية، في البحر الأحمر واستطلاع البحرية موجود، مؤكدًا أنّ أي استفزاز في المياه الإقليمية اليمنيّة ستكون القوات البحرية والدفاع الساحلي حاضرين وبقوة.

المصدر: العهد

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