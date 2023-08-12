العميد شريف: حرس الثورة متقدم بعدة خطوات على من يخطط لزعزعة أمن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد شريف أشار خلال مراسم تكريم يوم الصحفي، الى الانجازات التي حققها القوات البرية حتى الآن، مشيدا بالشعب الايراني الذي وقف الى جانبه مما أدى الى توفير الأمن في حدود ايران الاسلامية.

وأضاف، ان القرارات التي اتخذها سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في المجال الامني، قد أدت الى افشال مخطط عصابة داعش الارهابية التي خططت للتقدم نحو الحدود الايرانية، بالاضافة الى أدائها المتميز في مكافحة أعمال الشغب التي شهدتها ايران الاسلامية في العام الماضي.

وأكد أن الأعمال التي قام بها هذا السلاح في المناطق الحدودية مثل شمال غرب وجنوب شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية، كانت مهمة للغاية، موضحا ان هذه المناطق لم تشهد الأمن منذ العهدين القاجاري والبهلوي كما تشهده في الوقت الحالي.

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