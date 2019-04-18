الاميرال خانزادي: المناطق البحریة الخاضعة لایران تتمتع بالامن المستدام

وأفادت وكالة مهر للانباء إن قائد القوة البحریة التابعة لجیش الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الامیرال حسین خانزادي صرح الیوم الخمیس إن المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة تتمتع بالاستقرار والأمن المستدام.

واعلن الادمیرال خانزادي في تصریح للصحفیین خلال مراسم الاستعراض العسكري التي اقیمت الیوم الخمیس بالعاصمة طهران بمناسبة یوم الجیش المصادف 18 نیسان /ابریل، عن اجراء مناورات مشتركة بین البحریة الایرانیة والدول المطلة على المحیط الهندي قریبا.

وكان قائد القوة البحریة التابعة للجیش الایراني اعلن في وقت سابق ان الدول الخلیجیة ستجري مناورات لمكافحة القرصنة البحریة خلال العام الجاری الایراني الذي بدأ في 21 اذار/مارس الماضي.

وقال الادمیرال خانزادي مشیرا الى اقتدار القوة البحریة الإیرانیة : أن المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار والامن لدرجة أن العدو لا یجرؤ على تهدید هذه المناطق حتى في مخیلته.

وبخصوص ادراج الحرس الثوری الایراني في قائمة الارهاب الامیركي اكد الادمیرال خانزادي ان القوات المسلحة الإیرانیة هي مجموعة واحدة ولا نفرق بین البریة والجویة والبحریة، وأنها تعمل سویة لضمان مصالح الجمهوریة الإسلامیة في مختلف المناطق وارساء الأمن في ایران والمنطقة. /انتهى/.