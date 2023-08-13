3.04 مليون برميل يوميا إنتاج إيران من النفط خلال الشهر الماضي

وأفادت كالة مهر للأنباء، أنه وفي تقريرها الشهري لشهر آب /أغسطس، اعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إيران أنتجت 3.04 مليون برميل يوميا في الشهر الأخير (تموز/يوليو).

وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت في تقريرها الشهر الماضي أن إنتاج إيران من النفط في حزيران /يونيو بلغ 3.01 مليون برميل.

بناءً على ذلك، تعد إيران رابع منتج للنفط في منظمة أوبك ، ويقل انتاجها عن الامارات التي تحتل المرتبة الثالثة بمقدار 20 ألف برميل من النفط يوميًا فقط.

وفقًا لهذا التقرير ، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط في إيران 3.8 مليون برميل من النفط يوميًا. ووفقًا لتوضيح هذا التقرير ، فان الطاقة المستدامة هي التي يتم تحقيقها في غضون 90 يومًا وتبقى ثابتة لفترة طويلة.

وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية ، بلغ إنتاج أوبك النفطي في تموز /يوليو 27.86 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 950 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر حزيران /يونيو.

وكانت أوبك قد أنتجت 28.81 مليون برميل يوميا من النفط في حزيران.

في الوقت نفسه ، أنتجت السعودية 9.06 مليون برميل وروسيا 9.4 مليون برميل من النفط يوميًا هذا الشهر.

وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية ، أنتجت مجموعة أوبك + 42.462 مليون برميل من النفط يوميًا في يوليو ، فيما كان 43.69 مليون برميل يوميًا في يونيو.

كما تم الإعلان عن إنتاج أعضاء أوبك + الذين هم في اتفاقية خفض الإنتاج في يوليو عند 35.9 مليون برميل يوميًا.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، الأربعاء الماضي ان إنتاج إيران من النفط سيرتفع إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بنهاية ايلول /سبتمبر من العام الجاري.

وقال محسن خجسته مهر، في مؤتمر صحفي ، إن صادرات النفط الإيرانية تضاعفت في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، وسيصل حجم الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بنهاية سبتمبر.

وفي أحدث تقرير لها الخميس الماضي نقلا عن مصادر ثانوية ، أعلنت أوبك أن إنتاج النفط الإيراني بلغ 2.828 مليون برميل يوميا في تموز.

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