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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:١٣ م

انتاج إيران من النفط يزيد 3 ملايين برميل يوميا

انتاج إيران من النفط يزيد 3 ملايين برميل يوميا

اعلن وزير النفط الايراني، جواد اوجي، عن زيادة حجم انتاج النفط في البلاد إلى 3 ملايين و190 الف برميل يوميا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جواد اوجي في تصريح له خلال مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض الدوليين حول "ترشيد استهلاك واستخدام الطاقة" في طهران اليوم الاثنين، الى اعتماد مشاريع بقيمة 36 مليار دولار من قبل المجلس الاقتصادي الايراني فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة داخل البلاد؛ مؤكدا ان انجاز هكذا مشاريع يسهم في معالجة نسبة كبيرة من عدم التوازن في هذا القطاع.

وصرح وزير النفط: "ان الوزارة وضعت خطة لانجاز عدد من المشاريع النفطية المتلكئة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري (1402 حسب التقويم الفارسي – ينتهي في 20 اذار / مارس 2024 مـ)؛ مبينا ان هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة انتاج الغاز والنفط الخام وسائر المشتقات النفطية في البلاد".

وعلى سبيل المثال في هذا المجال، نوّه اوجي الى تدشين المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي (في محافظة بوشهر – جنوبي البلاد)، وما ترتب على ذلك من زيادة بواقع 50 مليون متر مكعب في الطاقة الاستيعابية المحلية لانتاج الغاز الطبيعي ومشتقاته.

كما تطلع وزير النفط بان يتم اكمال مشروع المرحلة الـ 11 من حقل فارس الجنوبي، "بعد توقف طال امده 20 عاما"، وتدشينه برعاية رئيس الجمهورية قريبا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935919

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