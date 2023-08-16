عنایتي: ايران تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني في السعودية علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، في تصريحات له، إنه "تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية"، مضيفا أن "تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير".

وتابع: "الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران و السعودية ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة".

وأكد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معربا عن الثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، الإثنين الماضي، أن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة"، مؤكدا أن السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة".

واتفقت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، وذلك بعد وساطة من الصين.

/انتهى/