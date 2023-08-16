  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٥ م

نائب رئيس الأركان الإيرانية يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في موسكو

نائب رئيس الأركان الإيرانية يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في موسكو

التقى نائب رئيس الأركان الإيرانية، بنائب وزير الدفاع السعودي على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب رئيس الأركان الإيرانية، العميد عزيز ناصر زاده، اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الدفاع السعودي، طلال عبد الله العتيبي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

 وبحسب الملحق العسكري للسفارة الإيرانية في روسيا ، كان هذا أول لقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية ، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

 ولفت المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا الاجتماع ، إلى أهمية دور القوات المسلحة في مواصلة المحادثات وتحقيق خطة وخارطة السلام في المنطقة.

وتقرر في هذا الاجتماع تبادل الملحقين العسكريين للبلدين وتمركزهم في مواقع البعثات في أسرع وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1935994

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات