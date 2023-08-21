رئيسي يهنئ بفوز المنتخب الايراني ببطولة المصارعة الرومانية للشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان تتويج شباب المنتخب الوطني بفخر واقتدار ببطولة العالم هو مصدر سعادة وفخر واعتزاز للشعب الايراني وخاصة الرياضيين منهم.

وجاء في نص رسالة آية الله رئيسي:

إن المكانة القوية للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية للشباب على المنصة الأولى لبطولة العالم في الأردن أثبتت مرة أخرى كفاءة وتفوق شبابنا أمام العالم.

واضاف: بفوز منتخب بلدنا، الذي سجل رقماً قياسياً تاريخياً للمصارعة الرومانية والحرة الايرانية في المسابقات العالمية، تم إنشاء ذاكرة دائمة للشعب الإيراني المحبة للرياضة.

وتابع: أهنئ الشعب الإيراني العظيم على هذه البطولة القيمة وأقدر كل المصارعين والمشاركين والمدربين المشاركين في خلق هذه البطولة وأسأل الله عزوجل أن يستمر تألق المصارعين الأعزاء الذين هم فخر الوطن.

وأقيمت بطولة شباب العالم للمصارعة الرومانية في العاصمة الاردنية عمان وفي نهاية المطاف توج المنتخب الإيراني بالبطولة بحصده 3 ميداليات ذهبية وفضيتين واخرى برونزية.

وكان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة تحت 20 عاما فاز قبل ايام ببطولة العالم في الاردن.

كما توجت ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين تحت 17 عاما في اسطنبول بتركيا.

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