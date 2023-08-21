رئيسي: الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إبراهيم رئيسي، خلال لقائه مع المرجع الديني آية الله نوري همداني في مدينة قم المقدسة، إلى أهم الإجراءات والإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية وقال: "على الرغم من مؤامرات الأعداء المتكررة لوقف الإنتاج والحركة المتنامية للبلاد، إلا أن الحكومة تحاول بكل قوتها وبمساعدة من جميع مؤسسات البلاد لحل المشاكل، وبعون الله تعالى، اليوم الجمهورية الإسلامية أقوى والأعداء أضعف من أي وقت مضى".

وتابع: "منذ اليوم الأول من تولي الأمور، سعت الحكومة لحل المشاكل ليل نهار، بإرادة جادة واعتمادًا على الإيمان العميق بقدرتنا، وتمكنت من حل العديد من هذه المشاكل في الأشهر الستة الأولى". "

كما أشار رئيس الجمهورية إلى السياسة الخارجية المتوازنة، والتعددية، وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وخاصة الدول الإسلامية، والنمو الكبير للتجارة الخارجية للبلاد كالإجراءات والإنجازات الهامة الأخرى للحكومة.

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