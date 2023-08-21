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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٣٧ م

السفير الإيراني في العراق یبحث مع نقيب الصحفيين تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية

السفير الإيراني في العراق یبحث مع نقيب الصحفيين تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية

بحث سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق اليوم الاثنين، مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية، بين ايران والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان أن "نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، استقبل السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وبحسب البيان، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان "نقابة الصحفيين العراقيين تحتل مكانه متميزة على الصعيدين المحلي والإقليمي"، لافتا الى ان "الإعلام العراقي يلعب دورا فاعلا في نقل الحقائق إلى الرأي العام ويسهم في تعزيز سبل تطوير العلاقات الثقافية والإعلامية وتقريب وجهات النظر وبما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين".

وعبر آل صادق عن "اعجابه بشخص نقيب الصحفيين العراقيين الذي يعمل بكل جدية للنهوض بالعمل الإعلامي والصحفي في العراق وسعيه الدائم لبناء علاقات إعلامية متطورة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين من خارج العراق ".

وقدم اللامي خلال اللقاء "شرحاً عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين العراقيين وفروعها في المحافظات وتواصلها المستمر مع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وعبر عن سعادته للعلاقات الإعلامية والصحفية المتطورة بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1936131

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