https://ar.mehrnews.com/news/1936179/ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣، ١٠:٢٢ ص رمز الخبر 1936179 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٨/٢٠٢٣، ١٠:٢٢ ص فيديو...انطلاق مشاية اهالي محافظة خوزستان لاربعينية الامام الحسين عليه السلام يمكنكم مشاهدة مقاطع من مشاية اهالي محافظة خوزستان لزيارة اباعبدالله الحسين عليه السلام . تحميل 15 MB رمز الخبر 1936179 کپی شد محتوى ذات صلة لخدمة زوار الأربعين... إيران تقيم أكبر المستشفيات المتنقلة في غربي آسيا تفعيل البوابات على منفذ جذابه لدخول وخروج زوار الأربعين العتبة العلوية المقدسة تُطلق مبادرة (خدمة الأربعين) لتقديم الخدمات الطبيَّة المجانيَّة للزائرين بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة سمات زيارة الاربعين اهالي محافظة خوزستان الامام الحسين
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