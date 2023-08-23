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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٢ ص

فيديو...انطلاق مشاية اهالي محافظة خوزستان لاربعينية الامام الحسين عليه السلام

فيديو...انطلاق مشاية اهالي محافظة خوزستان لاربعينية الامام الحسين عليه السلام

يمكنكم مشاهدة مقاطع من مشاية اهالي محافظة خوزستان لزيارة اباعبدالله الحسين عليه السلام .

تحميل 15 MB

رمز الخبر 1936179

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