لخدمة زوار الأربعين... إيران تقيم أكبر المستشفيات المتنقلة في غربي آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إرسال أكبر المستشفيات النقالة في غرب آسيا صباح اليوم الثلاثاء ليقام عند العمود رقم 989 في الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق.

وقال المشرف على اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني (رض) عارف نوروزي إن هذا المستشفى الذي أنشئ في السنوات الأخيرة وسيقام في الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مجهز بأكثر المعدات الطبية والعلاجية تطورا، كغرفة العمليات وأجهزة السونار وقسم الطوارئ والصيدلية، وسيقام في منطقتين الأولى في منفذ مهران الحدودي والثانية عند العمود 989 بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

هذا ومن المقرر أن ترسل هذه اللجنة 15 ألف شخص ضمن فرق طبية تضم أطباء وممرضين وكوادر طبية لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الطارئة وباقي الخدمات العلاجية لزوار الزيارة الأربعينية.

ومن الأعمال الأخرى التي قامت به اللجنة يمكن الإشارة إلى إنشاء 5 معامل ثلج نقالة، في مهران وشلمجة وكربلاء المقدسة، وتوزيع مياه الشرب والسلع على المواكب، ونشر 20 خزانا للمياه بسعة 20 ألف لتر لكل خزان، في منفذ شلمجة الحدودي وإنشاء المواكب العلاجية في منافذ خسروي وجذابة وشلمجة خلال هذا العام.

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