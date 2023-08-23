تفعيل البوابات على منفذ جذابه لدخول وخروج زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد جولان نجاد: "إن جميع 34 بوابة الدخول الخروج الموجودة على منفذ جذابه مع العراق، جاهزة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين، منها 16 بوابة ثابتة و18 بوابة مؤقتة تم استخدامها في هذه المحطة".

وتابع: "ان المديرية العامة لإدارة الطرق على استعداد تام للقيام بهذه المهمة الروحانية واجراء مراسم الأربعينية بشكل أفضل قدر الإمكان، و ستقدم خدمات أكثر سلاسة وسهولة".

صرح المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في خوزستان، أنه تم اتخاذ تدابير جيدة وفعالة على المنفذين الموجودين في خوزستان لتسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني، وقال: "تم إعداد 48 بوابة لمرور الزوار في منفذ شلمجة أيضا ولا توجد مشاكل لمرور الزوار عبر هذا المنفذ".

تقع منفذ شلمجة الحدودي على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر، ومنفذ جذابه على بعد 110 كم شمال غرب الأهواز، وهما منفذان اساسيان لمرور الزوار من إيران إلى العراق خلال زيارة الأربعين الحسيني عليه السلام.

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