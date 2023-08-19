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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٠٢ ص

بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة

بدء دخول زوار الأربعين الباكستانيين الى ايران عبر معبر ميرجاوة

اعلن مدير شبكة الصحة والعلاج في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران إن زوار الاربعين الحسيني الباكستانيين بداوا بالدخول الى البلاد عبر معبر ميرجاوة الحدودي منذ الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصطفى أحمدي مقدم في تصريح صحفي يوم الجمعة: منذ صباح أمس (الخميس)، بدأ وصول زوار اربعينية ابي عبدالله الحسين (ع) الباكستانيين الى البلاد عبر معبر ميرجاوة الحدودي ، ولغاية الآن دخل أكثر من 1600 شخص منهم إلى ايران.

وأضاف مدير شبكة الصحة والعلاج والمسؤول الميداني للاربعين بجامعة زاهدان للعلوم الطبية: ان هؤلاء الزوار الذين قدموا بشكل أساسي من الولايات القريبة من الحدود الإيرانية، خضعوا لنظام المراقبة الصحية عند وصولهم.

وقال هذا المسؤول: إن فحص المسافرين والزوار من حيث الأمراض مثل الملاريا والتور وحمى الضنك والأمراض المعدية الأخرى يتم تنفيذه كبرنامج روتيني على مدار العام في معبر ميرجاوة الحدودي ، والذي يستمر بتركيز أكبر خلال أيام زيارة الأربعين.

وقال: من المتوقع أن يزداد وصول الزوار هذا العام وسنستضيف المزيد منهم عند نقطة الصفر الحدودية.

/انتهی/

رمز الخبر 1936035

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