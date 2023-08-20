العتبة العلوية المقدسة تُطلق مبادرة (خدمة الأربعين) لتقديم الخدمات الطبيَّة المجانيَّة للزائرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا السياق صرَّح رئيس مجلس إدارة مركز السَّجَّاد الطبي الخيري الدكتور نوفل الدجيلي، للمركز الخبري قائلاً:" بتوجيه من الأمانة العامَّة للعتبة العلوية المقدسة ستنطلق مبادرة (خدمة الأربعين)؛ لخدمة زوَّار أمير المؤمنين (عليه السلام) المُتوجِّهين إلى كربلاء المقدسة من الأول من شهر صفر الخير، وستستمرُّ إلى نهاية الشهر".

وأضاف الدجيلي" تتضمَّن المبادرة تقديم الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة للزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه من خلال المراكز الصحيَّة والطبيَّة التابعة للعتبة العلوية المقدسة، في مركز السَّجَّاد الطبي الخيري ودار الشفاء والمفارز الطبيَّة التابعة إلى العتبة المقدسة، مبيِّناً أنَّ الخدمات تتضمن تقديم العلاج المجاني والاستشارات الطبيَّة واستقبال الزائرين في ردهات الطوارئ وغيرها من الخدمات الطبيَّة".

من جهته قال مسؤول العلاقات العامَّة في مركز السَّجَّاد الطبي، الدكتور محمد خور شيد، للمركز الخبري:" إنَّ مبادرة (خدمة الأربعين) تأتي في سياق حرص الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في تقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) المُتوجِّهين إلى كربلاء المقدسة، إذ إنَّ المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة المجانيَّة وتشمل خدمة الطوارئ والمفارز الخارجية التابعة إلى المركز بالإضافة الى أجور كشفيات الأطباء الاختصاص في المركز، مبيِّناً وجود تعاون مع دائرة صحة النجف الأشرف؛ لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للزائرين الكرام طيلة فترة الزيارة".

يُذكر أن الأمانة العامَّة للعتبة العلوية المقدسة وضعت خطَّة خدمية متكاملة؛ لخدمة الزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) قبل توجُّههم إلى مدينة كربلاء المقدسة؛ لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إذ تضمَّنت الخطة تهيئة الأماكن الخاصة بإيواء الزائرين وأماكن العبادة وتقديم وجبات الطعام وتوفير المياه الصالحة للشرب وتهيئة أماكن الوضوء والمجاميع الصحية وتوفير الآليات الخاصَّة بنقل الزائرين وتوفير الخدمات الطبيَّة والعلاجيَّة.

/انتهی/