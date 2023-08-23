  1. إيران
  2. المجتمع
٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٠١ م

استعدادات حرس الثورة لتأمين الأمن وتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع المنافذ الحدودية

استعدادات حرس الثورة لتأمين الأمن وتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع المنافذ الحدودية

أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، العميد محمد باكبور عن استعدادات قواته لتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع المنافذ الحدودية، مؤكدا على استقرار الأمن على الحدود مع العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد محمد باكبور، إلى التمهيدات المخططة لإقامة زيارة الأربعين الحسيني في الأيام المقبلة، وقال: "اليوم، نشهد أمنًا مستقرًا على الحدود، ويلعب سكان الحدود دورًا مهمًا في تأمين امنها إلى جانب قوات حرس الحدود، وفي ظل هذا الأمن المستقر على الحدود، فإن القوات البرية لحرس الثورة مستعدة لخدمة زوار الأربعين في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد".

وأضاف قائد القوات البرية لحرس الثورة: "نعمل على حدود باشماق مع اقلیم كردستان وتمرشين فی محافظة الأذربيجان الغربی من خلال حشد كافة المرافق لخدمة زوار الأربعين ونأمل أن ننال رضا الناس".

وتابع: "من أجل تقديم الخدمات للزوار الباكستانيين الذين يعتزمون المشاركة في مسيرة الأربعين من طريق إيران، فإننا نستخدم قدرات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في الحدود الجنوبية الشرقية لتسهيل حركتهم ومرورهم من إيران إلى العراق".

/انتهى/

رمز الخبر 1936185

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات