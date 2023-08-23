استعدادات حرس الثورة لتأمين الأمن وتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع المنافذ الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد محمد باكبور، إلى التمهيدات المخططة لإقامة زيارة الأربعين الحسيني في الأيام المقبلة، وقال: "اليوم، نشهد أمنًا مستقرًا على الحدود، ويلعب سكان الحدود دورًا مهمًا في تأمين امنها إلى جانب قوات حرس الحدود، وفي ظل هذا الأمن المستقر على الحدود، فإن القوات البرية لحرس الثورة مستعدة لخدمة زوار الأربعين في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد".

وأضاف قائد القوات البرية لحرس الثورة: "نعمل على حدود باشماق مع اقلیم كردستان وتمرشين فی محافظة الأذربيجان الغربی من خلال حشد كافة المرافق لخدمة زوار الأربعين ونأمل أن ننال رضا الناس".

وتابع: "من أجل تقديم الخدمات للزوار الباكستانيين الذين يعتزمون المشاركة في مسيرة الأربعين من طريق إيران، فإننا نستخدم قدرات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في الحدود الجنوبية الشرقية لتسهيل حركتهم ومرورهم من إيران إلى العراق".

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