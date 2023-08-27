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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٢١ م

مباحثات بين طهران ومسقط تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

مباحثات بين طهران ومسقط تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، عبر اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، استعداد بلاده لوضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره العماني، حول المسائل المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد عبد اللهيان خلال الاتصال، على وضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

وثمّن المسؤول الإيراني، الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، شارحا المواقف الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عملية المفاوضات لرفع العقوبات.

بدوره، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، في هذا الاتصال، وفقالارنا، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران.

وشدد بدر البوسعيدي، على استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/

رمز الخبر 1936308

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