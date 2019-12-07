تسهيل التبادل المالي بين ايران وعمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى اليوم السبت، وزير الصناعة والتجارة العماني، وأشار إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين على الصعيد السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، قائلا إن من دواعي السرور أنه تم إزالة العقبات أمام العلاقات الاقتصادية وكذلك التجارية بين طهران ومسقط، وإن تشجيع التجار يعد من الأولويات المدرجة على جدول الأعمال.

وعرج همتي إلى زيارته الأخيرة التي قام بها إلى سلطنة عمان، وكذلك محادثاته مع وزير الخارجية ومحافظ البنك العمانيين، مبينا أن عملية تسهيل التبادل المالي بين البلدين يعد حجر الزاوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكد همتي على أهمية استثمار الفرص المتاحة في البلدين والعمل على تطويرها وتنميتها.

من جانبه، أعرب الوزير العماني، عن رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين وإنها لا تدخر جهدا لتحقيق هذا الهدف.